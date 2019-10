In een woning aan de Jacob van Dijkstraat in Vlaardingen heeft maandagnacht een uitslaande brand gewoed. Een aantal omwonenden moest hierdoor tijdelijk hun huis uit. Niemand is gewond geraakt.

Wel veroorzaakte de brand veel schade, zegt de brandweer. De brand werd rond 3:50 uur gemeld. De bewoner van de woning was niet thuis, zegt een woordvoerder van de brandweer. Het vuur was ongeveer een kwartier later onder controle. Omwonenden konden daarna weer hun huis in.