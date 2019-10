Dordtse school ontkent aantijgingen bekladding vanwege Zwarte Piet

Een onbekend persoon die zegt scholier te zijn van het Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht, heeft de school beklad. Het gymnasium zou een sinterklaasfeest met Zwarte Pieten steunen. De actievoerder wil dat de school stopt met het sponsoren van een racistisch sinterklaasfeest en zich gaat inzetten voor een inclusieve samenleving. De directeur van de school zegt de bekladder niet te kennen en zich niet te herkennen in de beschuldigingen.

Op de muur van het Johan de Witt staat in rijm te lezen dat de leerling zich diep schaamt: "Mijn school sponsort racisme en is niet inclusief. Graag zou ik hierover praten, maar de school zal me haten."

De anonieme actievoerder zegt meerdere malen geprobeerd te hebben om de kleur van Zwarte Piet bespreekbaar te maken op de school, maar zonder resultaat. "Ondanks dat ik vandalisme afkeur, zie ik geen andere mogelijkheid dan mijn boodschap op deze manier over te brengen", laat de actievoerder in een mail aan Rijnmond weten. De mail is anoniem en in foutloos Nederlands opgesteld.

De teksten zijn vermoedelijk maandagnacht aangebracht op het schoolgebouw. Wie er voor verantwoordelijk is, blijft vooralsnog onbekend. De schrijver wenst anoniem te blijven. "Vanwege de extreem bedreigende reacties in zowel on- als offline media naar aanleiding van anti-racismeprotesten."

'Discussie is niet makkelijk'

Het Johan de Witt Gymnasium ontkent dat er sprake is van een negatieve sfeer. Volgens schooldirecteur Hans Dekker heeft nooit iemand contact opgenomen met de school over het uiterlijk van Zwarte Piet. "Een discussie is niet makkelijk, in Nederland niet en op school ook niet, maar dan moet iemand zich wel opwerpen om die discussie te voeren."

Bij de sinterklaasviering op school loopt Sinterklaas rond met Zwarte Pieten en roetveegpieten. Dekker zegt open te staan voor een discussie daarover. De directeur weet niet of de dader van de bekladding een scholier van de school is of een actievoerder die niet eens op het Johan de Witt Gymnasium zit.

Klassieke Zwarte Pieten

In Dordrecht lopen klassieke Zwarte Pieten bij de intocht van 16 november. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft al aangekondigd te gaan protesteren. Volgens de gemeente Dordrecht is er nog geen aanmelding van een demonstratie binnen.



Afgelopen woensdag haalde de organisatie achter de intocht in Dordrecht de pagina met sponsoren offline, nadat Kick Out Zwarte Piet bedrijven en organisaties die op de pagina stonden benaderde met een mail.