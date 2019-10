Erasmus Universiteit wil weten wanneer jij liegt

Pedagoog Rianne Kok vertelt over het Erasmus-onderzoek over leugens

Wanneer vertel je een leugen? Kun je liegen tegen een vriend of vriendin, of juist tegen iemand die verder van je afstaat? Pedagoog Rianne Kok van de Erasmus Universteit in Rotterdam doet onderzoek naar liegen en is op zoek naar mensen die een enquête willen invullen over het verdraaien van de waarheid.

"Het klopt dat veel mensen liegen", vertelt Kok. "Als je aan mensen vraagt of zij de afgelopen 24 uur hebben gelogen, dan zegt ongeveer de helft van de mensen dat zij hebben gelogen. Als je het over de afgelopen week spreekt, dan geeft iedereen dat toe." Een klein groepje mensen liegt volgens Kok regelmatig. De meeste mensen liegen af en toe en niet per se over grote dingen.

Redenen

De pedagoog zegt dat mensen liegen vanwege eigen belang. "Maar we vertellen ook veel sociale leugens", zegt Kok. "Bijvoorbeeld om iemand in bescherming te nemen, iemand niet te kwetsen of beleefd te zijn. Die leugens komen vaker voor."

Maar leugens hoeven in sommige gevallen niet slecht te zijn, stelt Kok. "Bijvoorbeeld om sociale relaties goed te houden, dan moet je niet altijd eerlijk zijn. We noemen het ook wel eens 'de lijm in relaties', omdat contacten soepeler verlopen als je iets een beetje verdraait."

Er zijn ook veel onderzoeken naar leugendetectie. "De tekenen zijn er wel, maar mensen zijn ook slecht in het ontdekken van leugens", zegt Kok.

Enquête

Het invullen van de enquête duurt ongeveer twintig minuten. Iedereen van 18 jaar en ouder kan eraan meedoen. De deelnemers krijgen diverse scenario’s voorgelegd met de vraag of een leugen(tje) wel of niet kan. Kok roept ook mensen met kinderen op om de vragenlijst in te vullen, want vaak accepteren ouders niet dat hun kinderen liegen terwijl ze het zelf wel doen.