Hoogvliet eert voetballer: een Dean Gorré-plein

Dean Gorré in zijn tijd bij SVVDordrecht '90 in 1991 (Bron: ANP)

Dean Gorré heeft afgelopen weekend in Hoogvliet zijn eigen mini-voetbalpleintje gekregen. Een veldje aan de Lavasweg is vernoemd naar de voormalig voetballer van Feyenoord en SVV.

"Het is een vorm van waardering naar mij als vooraanstaande Hoogvlieter", zegt Gorré over het initiatief van de gemeente Rotterdam. "Het was een geweldige dag", blikt Gorré terug.

De oud-middenvelder groeide op in de wijk Westpunt. "Ik zag allemaal bekenden: mensen met wie ik vroeger op school zat of voetbalde." Volgens Gorré waren vijftig tot zestig mensen bij de onthulling. "Er waren ook mensen bij wie ik kattenkwaad heb uitgehaald", lacht hij.

Gorré laat weten dat de onthulling snel is gegaan. "Ik ben nooit meer in Nederland. Zaterdag was ik hier om op doorreis te gaan naar Suriname, waar ik woon. Vandaar dat deze onthulling in mijn agenda paste." Ook kreeg Gorré de Rotterdamse 4 Leeuwenspeld. Die speld van de stichting Satya Dharma gaat naar mensen die zich inzetten het gebied van onder meer maatschappij, cultuur, sport, onderwijs en religie.

Sinds de zomer van 2018 is hij de bondscoach van de nationale voetbalploeg van Suriname. Het team bestaat vooral uit amateurvoetballers. In de CONCACAF Nations League staat Gorré met Suriname op de tweede plaats in een poule van vier teams. "We zijn bezig om historie te schrijven", vertelt hij.