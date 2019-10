Renovatie moet WTC in Rotterdam klaarmaken voor de toekomst

De grootschalige renovatie van het World Trade Center (WTC) in Rotterdam is maandag van start gegaan. De steigers werden aan de Meentzijde opgebouwd voor de opknapbeurt aan de gevel van het monumentale pand aan het Beursplein.

Het WTC-gebouw wordt daarmee klaar voor de toekomst gemaakt, zegt Eveline Steenbergen, managing director van het WTC. "Duurzaam, modern, maar met behoud van die prachtige iconische monumentale waarde. De renovatie van de gevels is eigenlijk de aftrap, zodat heel Rotterdam kan zien dat er echt iets gebeurt aan dat WTC. De gevels worden natuurlijk in de gedachte van de architect, Jan Frederik Staal, behouden. Ze worden heel mooi schoongemaakt."

Verder krijgen de gevels van het gebouw nieuwe kozijnen. "In overleg met Monumentenzorg hebben we kozijnen uitgekozen die à la Staal geplaatst worden. Er komt dubbel glas en deels zonwerend glas in zodat we ook heel duurzaam bezig zijn. We leven wel in een moderne tijd en willen dat dat WTC ook voor de toekomstige generaties behouden wordt."

Aan de Coolsingelzijde gaat het nodige veranderen, zegt Steenbergen. "Iedereen kent natuurlijk de trappen van het Beursgebouw aan de Coolsingelzijde. Daar komt een dubbele roltrap die het bordes volgt, zodat je heel snel kunt kijken hoe het allemaal in het WTC is. Het wordt een dubbele, hele snelle roltrap waardoor er veel mensen snel omhoog kunnen."

Ook in het pand van het WTC wordt er van alles aangepakt. "Het conferentiecentrum krijgt een nieuwe look en feel. We krijgen een restaurant, een sportschool, allerlei faciliteiten. Het wordt een totaalconcept, maar wel met behoud van dat gigantische icoon", vertelt Steenbergen.

Vooroorlogs pand

Het oude beursgedeelte van het World Trade Center (WTC) heeft er al wat jaartjes opzitten. Het werd in 1939-1940 gebouwd en is daarmee een van de weinige vooroorlogse panden die Rotterdam nog heeft in het centrum. Een pand dat volgens eigenaar Bouwinvest de moeite waard is om te behouden.



Bouwinvest verwacht dat de werkzaamheden aan de Meentzijde vijf maanden gaan duren. Daarna zijn de gevels aan de kant van Rodezand en Coolsingel aan de beurt.