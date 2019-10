Rijnmond Onderneemt: Hoe start je op een verantwoorde manier?

Deze maandagavond: je plan is klaar, maar waar was toch die sok of matras waar je geld in zit om je onderneminkje te starten? "Geld lenen kost geld", is niet zomaar in het leven geroepen om mensen te beschermen tegen wilde avonturen met grote financiële gevolgen.

Toch kan het ook op een andere manier, zonder geldbeluste aandeelhouders van een kredietverstrekker. Hoe verantwoord geld investeren en hoe realistisch kijken naar je nieuwe onderneming? Luister maandagavond op Radio Rijnmond naar het verhaal van André Dolsma van Qredits. Het van oorsprong Almelose bedrijf opende een half jaar geleden een filiaal in Rotterdam. Over de Do's en Dont's van investeren en geld lenen.

Niet in staat om maandagavond om 19:00 uur naar Radio Rijnmond te luisteren? Swipe de afbeelding bij dit artikel en klik op het audio-icoontje.