Meer dan duizend mango's voor ziekenhuispatiënten

Patiënten in het Maasstad Ziekenhuis werden maandag lekker verwend. Rond lunchtijd werden er in Rotterdam-Zuid 1120 mango's afgeleverd, voor elke patiënt één.

Het initiatief komt van Mike de Waard uit Rotterdam. "Ik werk bij Total Exotics, een bedrijf waar mango's en avocado's worden geïmporteerd. We doen het in samenspraak met het bedrijf", legt De Waard uit.

Zijn baas was enthousiast over het idee. "We vinden het leuk om iets terug te geven aan de maatschappij."

Het is de bedoeling dat ze drie keer in de week mango's gaan uitdelen bij het Maasstad Ziekenhuis, zegt De Waard, die hoopt anderen te inspireren. "Ik hoop dat onze concurrenten en collega's ons voorbeeld gaan volgen."