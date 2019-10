Podcast Rijnmond: 'Kans groter dat Stam zelf opstapt dan dat hij wordt ontslagen'

In de wekelijkse Podcast Rijnmond gaat het natuurlijk over de 4-0 nederlaag van Feyenoord bij Ajax. De Rotterdammers glijden steeds verder af en staan momenteel twaalfde in de eredivisie. Veel pijlen richten zich nu op hoofdtrainer Jaap Stam.

In Podcast Rijnmond bespreken Sinclair Bischop, Frank Stout, Jan-Jaap Pruysen en Peter van Drunen de positie van Stam. "Ik denk dat hij zelf niet meer wil, zoals je hem gisteren op de persconferentie zag. Stam geeft de media de schuld. Dat is meestal het begin van het einde", concludeert Pruysen. Ook Stout denkt dat hij eerder zelf op stapt dan dat hij wordt ontslagen.

"We willen graag de beleidsmakers spreken, maar niemand laat zich horen", spreekt Bischop. "Feyenoord is ook vrij vandaag. Als we om ons heen kijken is de kans groter dat hij zelf op stapt dan dat hij wordt ontslagen. In tegenstelling tot wat soms gesuggereerd wordt, is daar trouwens wel geld voor. Feyenoord staat er financieel niet heel goed op, maar dit hebben ze wel op orde."

Bus

De spelers en staf van Feyenoord werden na afloop van de nederlaag bij trainingscomplex 1908 opgewacht door zo'n 300 supporters. Ook Stout en Bischop waren daarbij. "De sfeer was natuurlijk niet gezellig, maar totaal niet agressief", vertelt Stout.

"Politie en supporters hadden het goed onderling afgestemd. Natuurlijk wordt er te veel gescholden, maar je moet je ook wel een beetje kunnen verplaatsen in het gevoel van de supporters."

Zij spraken uiteindelijk met een aantal spelers, onder wie Steven Berghuis, Leroy Fer en Rick Karsdorp. Bischop: "Respect dat Berghuis daar gaat staan. Dat had Stam ook moeten doen. Hij was ongetwijfeld uitgescholden, maar het had hem veel krediet opgeleverd."

In FC Rijnmond wordt maandag uitgebreid ingegaan op de situatie bij Feyenoord. AD-verslaggever en columnist is te gast, net als Sinclair Bischop en Emile Schelvis.