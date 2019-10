Rijnmond Onderneemt: Van 'dönerwagen' tot eigen zaak in gloednieuw NS-station

Ismail Koc helpt mee in zijn filiaal in de Kreeftstraat

Een eigen zaak, je moet het maar durven. De Nederlandse economie floreert als nooit tevoren en het lijkt dan ook het ideale klimaat om een eigen onderneming te starten. Maar is dat ook zo? Rijnmond gaat in alle lagen van de bevolking op zoek naar de durfallen die de sprong naar zelfstandig ondernemen hebben gewaagd.

En dan kom je vaak hele mooie verhalen tegen, zoals die van Ismail Koc, die sinds vijftien jaar in Nederland woont en direct aan de slag ging met zijn eigen onderneming.

Toen Koc in 2004 naar Rotterdam kwam en in Prins-Alexander ging wonen, viel hem direct één ding op. "Ik zag weinig zaken die verse döner of kebab verkochten", begint Koc, die in 2008 dan ook een plan opstelde waarvan zowel de sociale dienst als de Kamer van Koophandel enthousiast werden. "Ik ben toen met een verkoopwagen voor station Rotterdam-Alexander gaan staan om daar mijn döner te verkopen."

Twee zaken

Anno 2019 is die verkoopwagen omgezet in een fysieke zaak in de Kreeftstraat, een voorstraat van winkelcentrum Alexandrium. Dat ging niet zonder horten of stoten. "In 2012 moest ik met mijn wagen weg bij het station waardoor ik niet mijn lening kon afbetalen. Ik heb toen een nieuwe planning gemaakt zodat ik in de Kreeftstraat een nieuwe zaak kon beginnen die in 2013 open ging."

Het doorzettingsvermogen van Koc werd beloond. De zaken liepen goed, waardoor hij in 2016 zijn volledige schuld kon aflossen en kon denken aan de volgende stap: uitbreiding van zijn zaak. "Binnenkort open ik mijn tweede zaak in station Rotterdam-Alexander", zegt de Turks-Nederlandse ondernemer met trots voor de plek waar nu nog bouwvakkers bezig zijn. "Er komen hier dagelijks zo'n vijfduizend studenten doorheen en ook duizenden reizigers. Ik vind het heel erg spannend hoe dat gaat lopen."

Zodoende is de verkoopwagen van Koc straks uitgegroeid tot twee fysieke filialen op drukbezochte plekken. "Ik ben nu alweer de volgende plannen aan het maken, want het lijkt mij mooi om een echte franchise te beginnen."