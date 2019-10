Excelsior op herhaling tegen NEC

Ricardo Moniz over bekertoernooi: 'Altijd geloven in een illusie'

Jefrry Fortes over Excelsior- NEC

Net als vorig jaar treft Excelsior dinsdag in de eerste bekerronde thuis NEC. Vorig seizoen verloren de Kralingers ondanks een 2-0 voorsprong met 3-2 van de ploeg uit Nijmegen. Trainer Ricardo Moniz zal geen spelers sparen en in zijn sterkst mogelijke opstelling spelen.

Sander Fischer, die vrijdag tegen Jong Ajax een rode kaart kreeg, is speelgerechtigd en zal gewoon in de basis beginnen. Thomas Verhaar en Siebe Horemans zijn niet fit en missen de wedstrijd tegen NEC.

Excelsior liep afgelopen weekend tegen de eerste thuisnederlaag van het seizoen aan. Jong Ajax was met 3-1 te sterk. Excelsior-NEC wordt dinsdag om 19:45 uur gespeeld en is live te volgen via Radio Rijnmond.