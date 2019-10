Wil jij naar Sparta - Volendam? Like ons op Facebook en reageer onder het bericht met wie jij graag naar Het Kasteel wil.

De Rotterdammers trappen in eigen huis om 20:45 uur af tegen de Noord-Hollanders. Vorig seizoen liet Sparta zich in het bekertoernooi verrassen in de uitwedstrijd tegen Noordwijk. Het team van trainer Henk Fraser zal er alles aan doen om een vroege uitschakeling dit seizoen te voorkomen.

