Vernieuwing treinstation Rotterdam Noord vertraagd

De vernieuwing van station Noord in Rotterdam heeft vertraging opgelopen. Afgelopen zaterdag zou een damwand worden geslagen, maar dat is mislukt omdat de grond te hard bleek. Het is niet bekend hoe lang de vertraging gaat duren.

Station Noord gaat flink op de schop. Er komen een nieuwe entree aan de noordzijde en nieuwe perrontrappen. Aan de zuidzijde wordt de hellingbaan vervangen, omdat die niet meer aan de wettelijke eisen voldoet. De hellingbaan is nu te steil waardoor het station slecht bereikbaar is voor mensen in een rolstoel en met kinderwagens. Aan de noordkant verdwijnt de hellingbaan helemaal. Er komt een lift voor in de plaats.

Voor de aanleg van een vlakkere hellingbaan zouden zaterdag nieuwe damwanden geslagen worden. Er waren al proefsleuven geboord en daarbij was niet opgemerkt dat de grond te hard is. Maar de aannemer kwam er bij het 'echte' werk zaterdag niet doorheen.

"Met de palen ging het wel goed, bij de damwanden niet. Ze hebben het op allerlei manieren geprobeerd, zijn onder mee een stukje naar achteren gegaan. Maar er was te weinig ruimte om uit te wijken", laat een woordvoerder van ProRail weten.

Er wordt nu gezocht naar een oplossing. Hoe lang dat gaat duren, is nog niet bekend. Het is voorlopig koffiedik kijken. "Dat kan een paar weken duren of een jaar, het is totaal onbekend."