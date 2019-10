Klassieker ook deceptie voor verzorgingshuis IJsselmonde

Voor alle Feyenoordsupporters mondde de Klassieker uit in een deceptie. Dat was niet anders voor de bewoners van verzorgingshuis Aafje Meerweide in Rotterdam IJsselmonde. Binnen een paar minuten stond het al 2-0 voor Ajax, uiteindelijk bleef de schade nog een soort van beperkt met de uiteindelijke 4-0 nederlaag.

De bejaarden in IJsselmonde hadden tijdens de wedstrijd moeite om hun ogen te geloven. Maar er werd ook meteen positief-kritisch gedacht: "Ik geloof dat ik er zelf maar in ga spelen."

Een ander vult aan: "De club moet je trouw blijven. Maar ik word al een dagje ouder, ik hoop dat ik nog meemaak dat het beter wordt, haha." En aangezien het voetbal niet zo best lukt, heeft weer een andere bewoner ook nog een suggestie: "Laat ze maar gaan zitten breien, wat nuttig is voor mensen die geen kousen aan de poten hebben. Maar dit is niks. Het voetballen is niks. Ze krijgen van mij een 1. Dat is alles van oma."