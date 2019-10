Hoe nu verder met Feyenoord? De oude wijze mannen spreken

"Het is in en in triest", briest een man. "Het is net een schip zonder kapitein. Je hebt geen kapitein op bestuurlijk niveau en ook niet op het veld. Het is verschrikkelijk", ergert een Feyenoord-supporter zich.

De mannen constateren dat niemand een beslissing durft te nemen bij Feyenoord. Wie dat zou moeten doen? De voormalig Feyenoord-voorzitter Jorien van den Herik, vinden zij. "Hij durfde tenminste een beslissing te nemen", zegt een supporter.

Analisten: 'Stam hoeft niet weg'

Ook de rol van Feyenoord-trainer Jaap Stam was onderwerp van gesprek rondom de Kuip. Volgens de analisten van Rijnmond Sport hoeft Stam niet te vertrekken. "Ik vind dat in eerste instantie niet de oplossing", zegt Cor Pot. "Bovendien heeft hij geen steun. Martin van Geel is twee weken na zijn aanstelling vertrokken. Stam zit vervolgens met de gebakken peren."

Ook Joop van Daele is het met Pot eens. Er wordt volgens de voormalig winnaar van de Wereldcup ook niet in een herkenbare stijl gevoetbald. "De organisatie van Feyenoord klopt niet. Zo'n grote club, een monument in Europa, behoeft een strakke organisatie. Daar is geen enkele sprake van", stelt Van Daele.