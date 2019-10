'Laf en onterecht', zeggen Dordtse scholieren over de Zwarte Piet-bekladding

'Laf en onterecht': Dordtse scholieren over Zwarte Piet-bekladding

Scholieren van het Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht zijn direct gestart met het reinigen van de gevel waar vanmorgen een anti-Zwarte Piet-tekst op was geklad met zwarte verf. Ze hebben geen goed woord over voor de daad van een anonieme actievoerder.

"Ik vind het eigenlijk best wel laf dat je dit gelijk gaat doen. Zonder het goed aan te duiden en dan gelijk alle media erbij te halen", zegt een scholier. Een andere jongen is het daarmee eens: "Onterecht. Het is gewoon laf."

Op de muur van het gymnasium stond de volgende rijm te lezen: "Lieve Sint, help, ik schaam mij diep. Mijn school sponsort racisme en is niet inclusief. Graag zou ik hierover praten, maar de school zal me haten."

De rector van de school zegt zich totaal niet te herkennen in de kritiek van de anonieme bekladder. Hij twijfelt of het wel een leerling was of misschien een actievoerder van buitenaf.

Ook scholieren vragen zich dit af. "Ik denk eerder dat het een oud-leerling zou kunnen zijn, die niet tevreden was", zegt een scholiere. Een mede-scholier zegt: "Voor mijn gevoel zitten we niet op een racistisch school. Wij doen ook niks met Sinterklaas, dus ik snap ook niet waarom je dit op de school zou zetten."

De bekladder stuurde ook een mail naar Rijnmond. Hij wil anoniem te blijven. "Vanwege de extreem bedreigende reacties in zowel on- als offline media naar aanleiding van anti-racismeprotesten." Op aanvullende vragen vanuit onze redactie heeft hij of zij niet gereageerd.