Aardappeloogst dreigt in het water te vallen

De aardappelboeren in onze regio worden steeds zenuwachtiger. Ze hadden alle aardappelen al gerooid moeten hebben. Maar door de vele regen vanaf half september is het land te nat. Een recordhoeveelheid aardappelen zit nog in de grond.

En dus is het op droge dagen als vandaag extra hard werken, ook voor boer Henry Ravestijn uit Numansdorp. "Het gaan vreselijk moeizaam", vertelt de boer. 'We krijgen de aardappelen er moeilijk uit, omdat het één compacte massa is.

En de machines lopen vast. Dus het gaan bijzonder langzaam."

Angstvallig wordt er naar de donkere luchten gekeken die overtrekken. Ook worden meerdere weerapps gecheckt. "We hebben al zo vaak gehad dat ik iedereen had opgetrommeld om te komen werken en dat het toen ging regenen. Ja, dan kun je gewoon niet verder."

Extreem laat

Nooit eerder was Ravestijn zo laat in het jaar nog bezig de aardappelen uit de grond te krijgen. Collega-boer Cees Schelling uit Strijen vindt de situatie ook extreem. "Normaal zijn we klaar en nu beginnen we net. Het is echt proberen te redden wat er te redden valt."

De beide boeren durven nog niet te zeggen wat dit voor gevolgen gaat hebben. Maar er wordt voor komende week vorst voorspeld, dus het is op het moment wel erop of eronder. "Er zitten toch een hoop centjes in de grond, dus die hopen we op tijd boven water te krijgen. We slapen er echt even slecht van", maakt Ravestijn zich zorgen.