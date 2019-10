Sjoerd Mossou over ontslag Stam: 'Dit was een onvermijdelijke situatie'

Maandag was AD-journalist Sjoerd Mossou te gast in FC Rijnmond. Samen met presentator Peter van Drunen, Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en analist Emile Schelvis bespraken zij het afgelopen voetbalweekend, maar tijdens de uitzending werd bekend dat Jaap Stam opstapte als hoofdtrainer bij Feyenoord.

Terwijl Sjoerd Mossou bezig was met een verhaal dat Jaap Stam er klaar mee zou zijn werd het bekend dat Stam zou opstappen. Mossou stond daar niet van te kijken. "Daar kon je op wachten. Het is ook logisch dat het even geduurd heeft. Op zo'n dag duurt het altijd even voordat de afspraken rondt hebt. Want hij wil natuurlijk niet helemaal voor niks weg. Dan moet je eruit komen met zaakwaarnemers, dat is logisch."

Het is volgens de AD-journalist geen hazenpad dat Stam neemt door op te stappen. "Dit is een onvermijdelijke situatie. Hoe hij op Sinclair Bischop reageerde over de media, dat zit natuurlijk dieper. Dat zit niet alleen bij de media. Hij is ook geschrokken van de negativiteit die de club doordrenkt heeft. En dat vond hij ongelofelijk moeilijk om daarin te werken.

Over de opvolging van de Stam denkt Mossou dat Dick Advocaat de beste papieren heeft. "Dick Advocaat zal altijd voor de korte termijn zijn. Het zou ironisch zijn als hij via deze weg nog binnenkomt. De trainer die niemand wilde hebben, die nu de redder moet zijn. Tegelijkertijd heb je heel pragmatisch, heb je gewoon ervaring nodig. Ik zou Advocaat in deze situatie niet zo'n raar alternatief vinden. Je hebt gewoon weinig keus."

De volledige uitzending wordt zo snel als mogelijk beschikbaar gemaakt.