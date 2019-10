Een sterrendiner voor daklozen: 'Ik heb al drie dagen niet gegeten'

Een luxe lunch of een diner bij een sterrenrestaurant is voor veel mensen niet te betalen. En al helemaal niet als je dak- of thuisloos bent. Sterrenchef François Geurds opende maandagmiddag de deuren van zijn restaurant om deze groep, die het vaak niet gemakkelijk heeft, eens lekker in de watten te leggen. Er was ruimte voor achthonderd tot duizend mensen.

“In mijn vak wordt er weinig aan de medemens gedacht. We denken altijd maar aan onszelf”, legt Geurds uit. Eten is volgens Geurds een gemeenschappelijk iets, dat gedeeld moet worden. “Eten is sharing, en sharing is caring.” Vooral de saamhorigheid staat voor de chef centraal. Een 20-jarige (voormalig) dakloze jongen is het hier helemaal mee eens. “Ik geloof dat het heel belangrijk is om de mensen samen te brengen. Het is echt belangrijk dat er mensen zijn die iets voor een ander doen.”

De dankbaarheid is groot. Een man, die zichtbaar aan het genieten is van de lunch, vertelt al drie dagen niet gegeten te hebben. “Van mij mogen ze dit iedere dag wel organiseren, dan heb ik tenminste wat te eten.” Hij legt uit dat hij doordeweeks voor een euro warm kan eten. In het weekend ligt het volgens hem anders. “Veel daklozen hebben een zwaar weekend, dan zijn de meeste plekken waar je voor weinig geld een vorkje kan mee prikken namelijk dicht. En geld voor boodschappen heb ik niet.”

Groeiende problematiek

De problematiek rondom dakloosheid wordt alleen maar groter. Vorige week ging er vanuit de vier grote steden een brandbrief naar Den Haag. Hierin wordt gevraagd om maatregelen vanuit het kabinet.



Dit had volgens het gros van de aanwezigen allang moeten gebeuren. “Ik geloof wel dat ze hierover een mooi debat kunnen voeren.” Een ander vult aan: “Op het moment dat je op straat terecht komt en opvang nodig hebt, is er geen plaats. Voor hulptrajecten heb je ook belachelijk lange wachtlijsten.”