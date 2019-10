Stam stapt per direct op bij Feyenoord

Jaap Stam is opgestapt als trainer van Feyenoord. Dat heeft de club bevestigd aan Rijnmond. Na de 4-0 nederlaag tegen Ajax in Amsterdam, heeft de 47-jarige trainer besloten dat hij niet langer de juiste man is om de ploeg te leiden. Stam had nog een contract voor anderhalf jaar in Rotterdam.

Wisselvalligheid

Het verlies in Amsterdam staat in een reeks wisselvallige en ook teleurstellende resultaten van Feyenoord onder Stam. Een positieve uitzondering was de 2-0 overwinning op FC Porto in de Europa League en ook de 5-1 zege op FC Twente in de Kuip was uitstekend, maar uitslagen als het 1-1 gelijkspel thuis tegen Heracles, het 4-2 verlies in Sittard tegen Fortuna, het 3-3 gelijkspel in en tegen Emmen en de 3-0 thuisnederlaag tegen AZ, zorgden voor het nodige chagrijn in Rotterdam.

Ervaring

Stam kwam afgelopen zomer naar Feyenoord, nadat hij eerder bij PEC Zwolle, het Engelse Reading (waarmee hij op een haar na promotie naar de Premier League afdwong en waar hij een seizoen later opstapte) en Jong Ajax trainer was geweest. Zijn ervaring als coach was daarmee vrij gering, maar niet per se onsuccesvol; en als voetballer speelde hij bij de absolute wereldtop, wat hem het nodige krediet gaf.

Onrust

De start van Stam bij Feyenoord was moeizaam. Hij had een duidelijk idee van hoe hij wilde spelen, zo bleek op de eerste trainingen: hoog en snel druk zetten en aanvallend voetbal was het devies. Het overbrengen van zijn spelopvatting op de ploeg bleek echter lastig. Enkele bepalende spelers in zijn selectie waren niet fit, er was onrust rondom sterspeler Steven Berghuis, voor wie PSV in de markt was, en het duurde even voordat Feyenoord een overwinning bij kon schrijven in de eredivisie na de start van de competitie.

Daarnaast stapte hij in bij Feyenoord, op een moment dat het onrustig was bij de club. Martin van Geel, die hem nog had binnengehaald, vertrok al snel als technisch directeur en omdat Jan de Jong al was opgestapt als algemeen directeur, was -en is- er feitelijk alleen een interim-leiding bij de club.

Geen ontwikkeling

Feyenoord begon de eredivisie met drie gelijke spelen, tegen Sparta, Heerenveen en FC Utrecht, waarna de 1-0 overwinning in Tilburg op Willem II zeer welkom was. In Europa leek het in eerste instantie beter te gaan. In de voorrondes van de Europa League werden Dinamo Tblisii en Hapoel Beer Sheva afgeschud, bij vlagen met aanvallend en aantrekkelijk spel.

Toch zwol de kritiek op Stam aan, niet alleen vanwege de uitblijvende resultaten, maar ook vanwege het gebrek aan ontwikkeling in het spel; iets wat de één de trainer vooral verweet, de ander juist de selectie.

Advocaat

Nadat Giovanni van Bronckhorst afgelopen seizoen bekend maakte Feyenoord te zullen verlaten wanneer zijn contract afliep, polste de club Dick Advocaat om hem op te volgen. Advocaat leek daar aanvankelijk voor open staan, maar toen hij signalen ontving dat zijn eventuele aanstelling bij een gedeelte van de aanhang niet goed zou vallen, besloot hij zich niet beschikbaar te stellen. Feyenoord kwam daarna bij Stam uit. Na een klein half jaar is de samenwerking nu weer voorbij.