Milieu-expert: Kleine aanpassingen in huis maken een groot verschil

De opwarming van de aarde of de milieucrisis zoals sommigen het noemen, is een terugkerend onderwerp in de media. Hoe kun je zelf een steentje bijdragen aan het verbeteren van het milieu? Rijnmondexpert Mimi Slauerhoff, trainer van milieucoaches in Rotterdam, geeft antwoord.

Door kleine maatregelen te nemen in je huis, kun je al een groot verschil maken. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen je kachel lager te zetten. "Het hangt er vanaf in wat voor huis je woont. Als je in een oud huis woont is het zinvol om hem overdag op zeventien graden te zetten en als je naar bed gaat, ongeveer een uur daarvoor, naar vijftien of twaalf graden terug te schakelen", vertelt Slauerhoff.

Aanpassingen in huis

Een algemeen advies dat voor iedereen geldt bestaat niet. Het hangt namelijk erg van je huis af. "Voor 1995 hoefden huizen nog niet goed geïsoleerd te zijn. Goed geïsoleerde huizen kun je 's avonds wat warmer houden."

Hiernaast helpt het om dikke gordijnen te nemen als je enkel glas hebt. "Dan voel je al bij de ramen dat er 's winters een soort koudeval is. Het kan heel goed helpen als je daar dikke gordijnen voor hangt."

"Zelf draai ik de verwarmingsketel terug naar vijftig graden, in plaats van zeventig of negentig graden." Het duurt dan iets langer voordat het warm wordt in de kamers. Het water is minder heet, waardoor het rustig kan opwarmen. "Het betekent dat ik maar een paar keer per jaar de ketel warmer moet zetten en dat is eigenlijk alleen als het echt heel koud is."

Eetgewoontes

Het helpt dus om je huis milieuvriendelijker te maken, maar je kunt het milieu ook verder helpen door je eetgewoontes aan te passen. "Twee dagen per week geen vlees eten heeft een enorme impact. Als je dat doet, is het effect groter dan wanneer je de kachel twee à drie graden lager zet."

Mensen die mee willen doen met de milieutrainingen van Mimi Slauerhoff, kunnen 13 november weer terecht. Het is een cursus van vier avonden over energie- en duurzaamheid in eigen huis. Aanmelden kan via info@rotterdamsmilieucentrum.nl