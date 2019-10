Bischop: 'Vertrek Stam geen verrassing'

"Voor ons is het geen verrassing", zegt Feyenoord-watcher Sinclair Bischop op Radio Rijnmond over het vertrek van Jaap Stam bij de Rotterdammers. "Na de persconferentie gaf Stam al aan dat hij het niet meer zag zitten."

Stam had nog een contract voor 1,5 jaar. "Hij kon er niet alles aan doen", vindt Bischop. "Stam begon fris en had er veel zin in. Toen hij aantrad, waren technisch directeur Martin van Geel en algemeen directeur Jan de Jong er nog." Nog voordat het seizoen begonnen was, waren Van Geel en De Jong al vertrokken uit de Kuip.

Ook wijst Bischop naar het transferbeleid van Feyenoord, dat zeker "We hebben ook gezien hoe de nieuwe spelers zijn ingefietst. Die zijn niet fit: allemaal ingrediënten waardoor zijn start niet optimaal was. Maar je zag de laatste weken dat het spel niet optimaal was. We hebben een dramatisch Feyenoord gezien tegen Young Boys en Ajax."

'Elke trainer was bij Feyenoord zo gesneuveld'

"Het vertrek was onvermijdelijk", denkt Bischop. "Maar het probleem zit dieper. Dat was niet Jaap Stam, maar dat probleem is er al jaren. Feyenoord is al jaren in alle geledingen ziek. Op bestuurlijk niveau is het al jaren een chaos."

Waarschijnlijk zal Jean-Paul van Gastel voor de groep worden gezet, denkt Bischop. "Respect voor Stam dat hij niet voor het geld blijft zitten en dat hij zelf ontslag neemt", zegt Bischop. "Er moeten snel een technisch en algemeen directeur komen, dan pas kan een trainer rustig functioneren. Elke trainer was zo gesneuveld."