FC Rijnmond Extra: Alles over het vertrek van Jaap Stam bij Feyenoord

In een extra uitzending van FC Rijnmond sprak presentator Peter van Drunen met AD-journalist Sjoerd Mossou, Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en analist Emile Schelvis over het opstappen van Jaap Stam als hoofdtrainer bij Feyenoord.

Volgens Mossou was het opstappen van Stam onvermijdelijk. "Je zag het natuurlijk al heel de dag aankomen eigenlijk, het was een kwestie van uren voordat dit bekend zou worden. Als je hem gister op de persconferentie hoorde na de wedstrijd, dan zag je eigenlijk al een geslagen trainer die het had opgegeven."

Het opstappen van Jaap Stam is volgens Mossou niet het einde van de slechte periode die Feyenoord doormaakt. "Je weet hou diep die club gezonken is op alle fronten. We hebben het nu alleen over Jaap Stam, maar daaronder ligt nog een hele berg aan problemen eigenlijk."

De volledige FC Rijnmond Extra wordt zo snel mogelijk beschikbaar gemaakt onder dit bericht.