Rotterdamse verdachte bioscoopmoord in beeld voor gedwongen opname

De 33-jarige Ergün S. uit Rotterdam, die verdachte is in de zaak van de Groningse bioscoopmoord, was in beeld bij GGZ Delfland. Er was zelfs een traject gestart voor gedwongen opname. De rechter moest daar wel nog een uitspraak over doen.

Dat zegt een woordvoerder van GGZ Delfland tegen Rijnmond. Verder wil ze inhoudelijk niet op de zaak ingaan. Onduidelijk blijft dus waarvoor hij zou worden behandeld.

"Ook wij zijn geschokt over wat er in Groningen is gebeurd", zegt de woordvoerder in een telefonische reactie.

Volledige beperkingen

Onze redactie heeft ook gesproken met de advocaat van Ergün S., Gökhan Özveren. Hij vertelt dat zijn cliënt in volledige beperkingen zit en dat hij nog met S. in gesprek moet gaan.



Ergün S. wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Groningen. Dan wordt besloten of zijn voorarrest wordt verlengd.

De Rotterdamse verdachte werd zondag in Groningen aangehouden. Omdat hij zich niet over wilde geven, werd hij in zijn benen geschoten.

Hij wordt ervan verdacht een Gronings stel te hebben omgebracht in een bioscoop in die plaats. De slachtoffers zijn 55 en 56 jaar en komen uit Slochteren. Ze maakten schoon in de bioscoop. Wat hun relatie was tot de verdachte is onbekend.