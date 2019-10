Buren Ergün S. zagen hem 'goed in de war' raken

"Ergün was gewoon een hele normale jongen toen hij destijds hier kwam wonen. Hartstikke vriendelijk, aardig en lief." Zo omschrijft zijn buurvrouw Ergün S., die wordt verdacht van de dubbele moord in een bioscoop in Groningen.

De buurt is boos, in shock en praat dagelijks over het gebeuren. Ergün S. kwam soms aan de deur als hij wat nodig had. "Als je dit hoort, is dat echt schokkend", zegt de buurvrouw.

In de war

Ze zag hem de afgelopen tijd veranderen. Iets langer dan een jaar geleden deed de politie een inval in zijn huis. Toen werd er volgens haar een wietplantage gevonden. "Daarvoor was hij al een beetje in de war. Hij blowde eerst niet, toen zagen we dat hij blowde. Toen begon hij terughoudend gedrag te vertonen. Je zag wel dat hij heel erg goed in de war was."

"Hij ging niet naar de kapper en zag er onverzorgd uit", legt de buurvrouw uit. "De ene keer groette hij, de andere keer groette hij niet." De buren zijn vooral boos. "Het maakt niet uit wat je meemaakt. We maken allemaal wat mee, maar je kan niet zomaar twee onschuldige mensen vermoorden", zegt ze. "Ongeacht of je geen geld of psychische problemen hebt."

'Ramen en deuren dicht'

Het oppakken van de verdachte Rotterdammer heeft veel indruk gemaakt in de buurt. "Het is voor ons ook heel eng. Mijn moeder durfde die dag niet alleen te slapen. Alle ramen en deuren gingen dicht."

De buurvrouw van Ergün S. vertelt dat er zaterdag auto's met daarin rechercheurs stonden te posten in de straat. Het is een hechte buurt en iedereen kent elkaar, vertelt ze, daarom vielen de auto's haar op. "Eerst waren we nog een beetje in shock en boos. Op een gegeven moment waren we juist blij dat ze er waren. Voor hetzelfde geld komt hij naar huis."