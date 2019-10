'Blijf met je handen van de Vlaardingse Broekpolder'

Je waant je in de Broekpolder in een ver buitenland

De Broekpolder bij Vlaardingen moet gesaneerd worden. Dat vinden de provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer. "Onzin", zegt Huib Sneep, bomen- en groenexpert en betrokken bij de Federatie Broekpolder. "Laat de natuur hier gewoon haar werk doen, die troep zit diep in de grond en niemand heeft er last van."

De groene oase aan de noordwestkant van Vlaardingen is populair als recreatiegebied in de regio. Mensen wandelen, fietsen, laten de hond uit, varen en joggen in het gebied. In de Broekpolder ligt zelfs het langste mountainbikeparcours van Nederland.

"Niemand heeft last van die vervuiling in de ondergrond", zegt Sneep. "En kijk om je heen hoe alles groeit en bloeit. Een enorme diversiteit in flora en fauna. Als ze dit volgens het plan willen schoonmaken, gaat alles plat en komt er een laag schone grond van een meter op", volgens de bomenexpert. "Het duurt decennia voordat het weer zo mooi begroeid is."

Havenslib

De Broekpolder was vroeger landbouwgrond. In de jaren vijftig is er havenslib gestort dat vrijkwam bij de uitbreiding van het havengebied. "Ja er zitten drins (insecticiden, red.) in en andere stoffen, maar dat is goed ingekapseld in die vette kleilaag. Die Schotse hooglanders hier eten alles en er is nog nooit van dat spul in die runderen gevonden", zegt Sneep.

Aanvankelijk was ook woningbouw gepland in het gebied, maar dat is nooit doorgegaan. "Ik begrijp dat je dan heel strenge normen hanteert, maar nu is dat helemaal niet nodig. De natuur is geweldig hier en uiteraard staan er ook wel zieke bomen tussen. Haal die weg en door het licht dat ontstaat komen er weer nieuwe soorten voor terug. De natuur laat zich niet beheersen, de Broekpolder moet gewoon zo blijven."

'Niet realistisch'

Een stikstofprobleem is er niet in de Broekpolder. Maar de huidige zorgen om zogenaamde PFAF, poly- en perfluoralkylstoffen, komen alleen aan de orde als er schone grond moet worden gevonden voor de sanering. "Nog zoiets waarom het plan niet realistisch is", zegt Huib Sneep. "Lekker genieten en recreëren hier, er is geen enkel gevaar of risico."

Ondertussen vliegt een fazant op en landt een blauwe reiger. In de verte de rook van de Botlek en Europoort, een Boeing op weg naar Rotterdam vliegt over, het komt allemaal samen in de Broekpolder bij Vlaardingen.