Nieuw concept bij voedselbank in Gorinchem: zelf je kratje vullen

"Elke week kreeg ik pannenkoeken mee, dat komt echt op een gegeven moment je neusgaten uit", zegt een (oud)-klant van de voedselbank uit Gorinchem. "Echt super dat je nu je eigen voedselkratje kan samenstellen", zegt ook klant Chantal.

Klanten van de voedselbank kunnen nu in Gorinchem samen met een vrijwilliger door een soort supermarkt lopen en pakken wat ze nodig hebben. "Het is voor ons een proef, maar ik denk dat we cliënten zo op deze manier erg blij kunnen maken, nu ze zelf een keuze kunnen maken", zegt Carry van Hofwegen van de voedselbank in Gorinchem.

Geen willekeur

Ondanks de keuzevrijheid is het niet zo dat klanten nu alleen maar dezelfde soort producten kunnen meenemen zoals chips. "Per soort product, denk aan pasta's, kun je één pak kiezen", zegt van Hofwegen.

Buiten onze regio maakt de voedselbank van Leerdam ook al gebruik van dit concept, en in de Hoeksche Waard ook.