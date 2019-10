Aangifte tegen GGZ Delfland voor uitspraken over verdachte Groningse bioscoopmoord

De Europese Organisatie ter bescherming van de Rechtspositie voor Gedetineerden (EORG) zegt maandag aangifte te hebben gedaan tegen de directie en de woordvoerster van GGZ instelling Delfland. Die bevestigden eerder op de dag dat de 33-jarige Ergün S. uit Rotterdam, die verdachte is in de zaak van de Groningse bioscoopmoord, op het punt stond gedwongen te worden behandeld.

"De mensen die werkzaam zijn in de verpleging, daar valt een psychiatrische kliniek onder, hebben geheimhoudingsplicht ten opzichte van patiënten", zegt EORG-woordvoerder Henk van Son tegen Rijnmond. "De woordvoerder is in het Algemeen Dagblad uitgebreid ingegaan op de opname die zou plaatsvinden. Zij mag daar niet over spreken. Er was ook geen enkele reden voor die uitspraken."



Tegenover Rijnmond wilde de woordvoerder van GGZ Delfland inhoudelijk niet ingaan op waarvoor Ergün S. behandeld zou worden. Dat er een gedwongen opname gepland stond, is volgens de EORG al te veel informatie. "Dat is onderdeel van de behandeling, dan start de behandeling. Dan moet je al je mond houden op grond van de privacy. Met nieuwe AVG mag je überhaupt niet zeggen of iemand wordt opgenomen. Dat is een stuk strenger geworden."

De organisatie voor de rechten van gedetineerden wacht nu af of justitie gaat vervolgen. "Als dat het geval is komt er een onderzoek en worden verdachten gehoord. Als de officier van justitie seponeert, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor een strafbaar feit, dan kun je het gerechtshof vragen het OM te bevelen om alsnog te vervolgen."

"Wij vinden dat de rechten van gedetineerden en tbs-ers ook rechten hebben", zegt Van Son. "Het kan niet zo zijn in dit specifieke geval dat naar buiten wordt gebracht dat die meneer voor opname stond gepland."