Het weer vandaag: flink wat zon!

Dinsdag is er flink wat zon en blijft het droog. Het wordt 12 graden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht is het helder en koud. Er bestaat een kleine kans op een mistbank. De temperatuur daalt naar rond het vriespunt. De zwakke wind waait uit het oosten.

Morgen is het prachtig herfstweer met volop zon en blijft het droog. Bij een matige oostenwind wordt het 's middags 10 graden.

Donderdag is nog een bonusdag met zonnige perioden en blijft het droog. Vanaf vrijdag wordt het wisselvallig met af en toe regen of een bui. De zon krijgt het lastig en de temperatuur gaat omhoog naar 13 graden in het weekend. De nachten verlopen in het weekend aanzienlijk zachter.