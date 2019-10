Poll: Wie moet de nieuwe trainer van Feyenoord worden?

Het speculeren is in volle gang. Dick Advocaat, die eerder Giovanni van Bronckhorst bijstond tijdens zijn trainingsperiode bij Feyenoord, is een van de namen die wordt genoemd. Hij werd voor het seizoen 2019/2020 gevraagd om de Rotterdamse club te trainen, maar vanwege de negatieve reacties van het publiek op zijn eventuele komst heeft hij destijds bedankt.

Ook Henk Fraser (trainer van Sparta) en een combinatie van Dirk Kuijt en Jean-Paul van Gastel worden genoemd als opties.

Of neemt Frank Arnesen - de mogelijke technisch directeur van Feyenoord - Hein Vanhaezebrouck mee als trainer, die hij kent uit de Belgische competitie? Vanhaezebrouck heeft eerder in België goed gepresteerd met AA Gent, waarmee hij in het seizoen 2014/2015 voor de eerste keer ooit landskampioen werd. Daarnaast zit de Belg momenteel zonder club.



Zie je de poll niet? Dan staan je cookies misschien uitgeschakeld.