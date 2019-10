Henk Fraser: 'Als wij tiende eindigen teken ik daar blind voor'

Sparta verloor zondag in eigen huis met 2-1 van FC Utrecht. Sparta-trainer Henk Fraser heeft in die wedstrijd veel opgestoken over zijn ploeg, maar maakt zich geen zorgen over de nederlaag.

"Het is een leerproces," volgens Fraser. "We krijgen een spelhervatting voor en daaruit een penalty tegen, en vervolgens hands in de zestien. Dat zijn fouten die we niet meer mogen maken. Het is een proces, maar misschien ook het verschil tussen eerste en eredivisie. Als je negatief bent kun je dat uitlichten."

Toch is Fraser op bepaalde punten tevreden over zijn ploeg ondanks de nederlaag. "We merkten dat zij heel veel wapens hebben. Een hoop van die wapens hebben we geneutraliseerd denk ik. Gyrano Kerk is een van de betere aanvallers, die hebben we niet overdreven vaak gevaarlijk zien worden. Ik kan minstens meer positieve dingen benoemen. Maar je begrijpt dat bij een nederlaag het meest negatieve langer blijft hangen."

Keerpunt

Sparta begon heel positief aan de competitie maar verloor de afgelopen twee wedstrijden, thuis met 2-1 van FC Utrecht en uit met 2-0 van FC Groningen. Fraser gelooft niet in een keerpunt. "Ik krijg het gevoel na zes wedstrijden dat iedereen ervan uitging dat we Europees voetbal zouden halen. Nu krijg ik het gevoel dat iedereen bezig is met praten over keerpunten. We staan nu tiende, als we daar eindigen teken ik daar blind voor."

Beker

Midweeks speelt Sparta thuis tegen FC Volendam voor de KNVB-beker. Fraser wil de bekerwedstrijd gedeeltelijk als testcase gebruiken voor enkele spelers. "We hebben een zestal spelers die nu al vinden dat ze moeten spelen. De kans is aanwezig dat er drie, vier of vijf gaan spelen. Die laten met name in hun lichaamstaal zien dat ze het niet met mij eens zijn. Nu komt er een moment voor hun om mij te overtuigen. Je mag er bijvoorbeeld vanuit gaan dat Lars Veldwijk speelt", besluit Fraser in aanloop naar dat duel.