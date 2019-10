Dit weten we tot nu toe over de dubbele bioscoopmoord in Groningen

In een bioscoop van Pathé in Groningen zijn zaterdagmorgen twee doden gevonden. Een 33-jarige Rotterdammer zit vast als verdachte. De man uit het Witte Dorp zou psychische problemen hebben. Dit is wat er tot nu toe bekend is:

- De slachtoffers zijn een man en een vrouw uit Slochteren: Marinus (56) en Gina (55). Het echtpaar werkte voor schoonmaakbedrijf Gom Hosipitality, dat alle Pathé-bioscopen schoonhoudt.

- De doden worden zaterdagochtend rond 09:15 uur gevonden. Dagblad De Telegraaf meldt dat ze gruwelijk zijn toegetakeld.

- Een 33-jarige Rotterdammer komt al snel in beeld als verdachte. Ergün S. is rond 07:30 uur de bioscoop binnengegaan, blijkt uit camerabeelden. Korte tijd later heeft hij Pathé weer verlaten. Er lijkt geen relatie te bestaan tussen de verdachte en zijn slachtoffers.

- S. wordt zondagochtend gearresteerd bij een benzinepomp aan het Hoendiep in Groningen. Hij heeft een mes bij zich. De politie schiet de man neer om hem op te kunnen pakken. De verdachte wordt met een beenwond naar het ziekenhuis gebracht.

Witte Dorp

- Ergün S. heeft een huis in het Witte Dorp in Rotterdam-West, maar is vaak in het noorden van het land te vinden omdat zijn ex-partner en hun kind daar naartoe zijn gegaan. Zijn ex zegt dat ze door hem werd gestalkt.

- Volgens een Rotterdamse buurvrouw was Ergün een heel normale jongen toen hij in de straat kwam wonen. "Hartstikke vriendelijk, aardig en lief", zegt ze maandag tegen Rijnmond. Ze heeft hem zien veranderen naar een verwarde, onverzorgde man. S. zou veel hebben geblowd en bijzonder gedrag hebben vertoond.

- Eerder dit jaar werd Ergün S. in hoger beroep veroordeeld tot vier weken cel voor agressie tegen agenten.

- Een woordvoerder van GGZ Delfland zegt tegen Rijnmond dat een traject was ingezet om de Rotterdammer gedwongen te laten behandelen.

- De advocaat van de verdachte laat weten dat S. in volledige beperkingen zit. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn raadsman.



- Ergün S. wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Groningen. Die beslist dan of zijn voorlopige hechtenis wordt verlengd. Pathé Groiningen blijft tot woensdag gesloten.