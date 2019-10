KNVB stelt onderzoek in naar kledinglijn Makkelie

Uit onderzoek moet blijken of de 36-jarige arbiter hiermee de regels overtreedt. De nationale bond heeft namelijk zelf ook een webshop waarin - vanwege een kledingcontract met Nike - allerlei Nike-spullen voor scheidsrechters worden verkocht.

Makkelie biedt daarentegen op zijn eigen webshop exclusief kleding aan van het Italiaanse sportmerk Macron, dat op zijn beurt weer een contract heeft met de UEFA. Daarnaast staat er ook een zelf ontworpen logo op de kleding met de initialen 'DM'.

"We kijken of dit in lijn is met de regels voor scheidsrechters en of dit niet botst met onze eigen commerciële partners", verklaarde een woordvoerder van de KNVB naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf.