Proefproces verzekeringsfraude sneuvelt direct

Het eerste proefproces over verzekeringsfraude is al in de voorfase gesneuveld. De rechtbank in Dordrecht oordeelde dinsdag direct dat het opsporingsonderzoek - dat in deze zaak niet door de politie is gedaan maar door de benadeelde verzekeringsmaatschappij - niet door de beugel kan. Het Openbaar Ministerie mag de verdachte niet op deze manier vervolgen.