Rotterdamse kapper vijftig jaar in het vak: 'Ik geniet er nog elke dag van'

Klanten van de Rotterdamse kapper Daan Brakman (73) kunnen dinsdag langskomen voor een kop koffie en een tompouce. Want Brakman heeft iets te vieren. Hij zit vijftig jaar in het vak.

Dat de schaar zo'n belangrijk instrument in zijn leven is geworden, is eigenlijk toeval. Het ging niet zo goed op school. En toen had pa Brakman bedacht dat Daan maar eens moest gaan werken. Er wachtte hem een debuut in een drukkerij. "Maar", zei pa, "eerst nog wel even je haar laten knippen."

In de kappersstoel deed de coiffeur toen de allesbepalende suggestie: "Waarom word je geen kapper?" En ja, toen werd het dus scheerschuim en shampoo in plaats van inkt.

De eerste jaren werkte hij in loondienst. Bij een salon in Hillegersberg. In 1969 begon hij voor zichzelf. Inmiddels zit hij al weer heel wat jaren aan de Westersingel, in het centrum van de stad.

Een goede kapper, zegt hij, weet de wensen van de klant goed naar de schaar te vertalen. En natuurlijk: het moet ook gezellig en gemoedelijk zijn in de zaak. En discreet. Want wat bij Brakman besproken wordt, blijft in de kapsalon. Met een schalkse blik: "Maar als de muren konden praten..."

Er komt een gemêleerd publiek naar de zaak, die inmiddels is overgenomen door zoon Ramon. Soms zelfs van ver buiten Rotterdam. Kleine kinderen, studenten, zakenlieden, advocaten, artsen. Voetballers heeft Brakman ook veel onder handen gehad. Spelers van "zijn" club Sparta. En van Xerxes.

Aan de muur is in de loop der tijd een ware galerij ontstaan. Het zijn foto's van keurig gecoiffeerde klanten, klaar om naar een bruiloft te gaan. De Brakmannetjes maken er een feestje van als de bruidegom met zijn mannelijk gevolg op de dag van de ceremonie langskomt. "Met een beetje champagne en een ontbijtje. En dan iedereen netjes de deur uit. Ja, dat vinden we leuk."

Nee, hij staat niet meer elke dag met een schaar in zijn hand. Knippen doet hij nu hij wat ouder is alleen nog op dinsdag, vrijdag en zaterdag. Kappersbenen? Totaal geen last van. En ook de rest van het lijf functioneert nog goed. Nee, laat Brakman maar knippen. "Ik geniet er nog elke dag van."