Excelsior na verlenging door in de KNVB beker

Zo klonk de 1-1 van Thomas Oude Kotte bij Excelsior - NEC in Radio Rijnmond Sport

Ahmad Mendes Moreira is blij met Thomas Oude Kotte (Foto: VK Sportphoto - Ruben Zeegers)

Met enige moeite heeft Excelsior zich geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB Beker. In eigen huis hadden de Kralingers een verlenging nodig om NEC definitief met 4-2 van zich af te schudden.

Excelsior kende een valse start van het duel. Al na drie minuten zette Anthony Musaba de bezoekers uit Nijmegen op voorsprong. Jonathan Okita dacht later in de tweede helft de 0-2 te maken, maar stond buitenspel. De Kralingers hadden een korte sterke fase wat leidde tot één kans van Stijn Meijer, hij schoot voorlangs.

In de tweede helft draaide Excelsior de wedstrijd om. Vloet en Omarsson hadden NEC-doelman Mattijs Branderhorst al tweemaal onder vuur genomen als Thomas Oude Kotte na 51 minuten de 1-1 uit een hoekschop van Dogucan Haspolat binnenkopte. Een kwartier later zette Musaba NEC weer op voorsprong door knap te kappen en rustig af te ronden. In de absolute slotfase kwam Excelsior langszij. Invaller Thomas Verhaar maakte precies op tijd de 2-2 om een verlenging af te dwingen.

In de verlenging zijn het wederom de twee Thomassen die het verschil maken voor Excelsior. Één minuut voor de rust van de verlenging scoort Thomas Oude Kotte de 3-2. Direct na rust schiet Thomas Verhaar alle Nijmeegse hoop aan diggelen door de 4-2 achter doelman Branderhorst te prikken.

Excelsior gaat net als FC Dordrecht mee in de koker van de loting. De loting voor de 2e ronde van de KNVB Beker vindt zaterdag 2 november plaats.

Scoreverloop Excelsior - NEC

3' Anthony Musaba 0-1

50' Thomas Oude Kotte 1-1

66' Anthony Musaba 1-2

88' Thomas Verhaar 2-2

104' Thomas Oude Kotte 3-2

106' Thomas Verhaar 4-2