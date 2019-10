Live: Excelsior - NEC (1-2) & FC Dordrecht - MVV (1-1)

FC Dordrecht en Excelsior komen vanavond in actie in de KNVB-Beker

De eerste ronde van de KNVB Beker wordt vanavond afgetrapt en daarin komen direct twee regioclubs in actie. Excelsior speelt thuis tegen NEC terwijl FC Dordrecht in eigen huis MVV ontvangt. Beide duels zijn live in Radio Rijnmond Sport te volgen.

Voor Excelsior is dit het tweede seizoen op rij dat de ploeg thuis tegen NEC speelt. Vorig jaar kwamen beide ploegen elkaar ook in de eerste ronde tegen maar voor toenmalig trainer Adrie Poldervaart werd het een avond om snel te vergeten. De Kralingers gaven een 2-0 voorsprong weg en verloren in de verlenging met 2-3.

Daarmee heeft Excelsior alle onderlinge bekerduels tegen de Nijmegenaren (zeven wedstrijden) tot op heden verloren. De mannen van Ricardo Moniz proberen daar vanavond vanaf 19:45 uur verandering in te brengen.

FC Dordrecht

FC Dordrecht komt vanavond ook om 19:45 uur in actie; tegen MVV Maastricht. Afgelopen weekend ging de ploeg van Claudio Braga hard onderuit bij De Graafschap (5-0) waardoor de Dordtenaren laatste staan in de eerste divisie. Eerder dit seizoen speelde Dordrecht thuis met 1-1 gelijk tegen MVV, dat slechts één plek hoger staat op de ranglijst.

Vorig seizoen vlogen de 'Schapenkoppen' er al in de eerste ronde uit. Toen was Almere City FC met 1-0 te sterk. De laatste keer dat Dordrecht de eerste ronde overleefde was in 2015, toen het met 0-2 van Sportclub Feyenoord won.

Scoreverloop Excelsior - NEC

3' Anthony Musaba 0-1

50' Thomas Oude Kotte 1-1

66' Anthony Musaba 1-2

Scoreverloop FC Dordrecht - MVV

21' Anass Achahbar 1-0

33' Thijmen Goppel 1-1