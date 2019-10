Rust: Verlenging Excelsior - NEC (4-2)

Zo klonk de 1-1 van Thomas Oude Kotte bij Excelsior - NEC in Radio Rijnmond Sport

Ahmad Mendes Moreira is blij met Thomas Oude Kotte (Foto: VK Sportphoto - Ruben Zeegers)

De eerste ronde van de KNVB Beker wordt vanavond afgetrapt en daarin komen direct twee regioclubs in actie. Excelsior speelt thuis tegen NEC terwijl FC Dordrecht in eigen huis MVV ontvangt. Beide duels zijn live in Radio Rijnmond Sport te volgen.