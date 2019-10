In de overgang? Zo sleep je jezelf er doorheen

De overgang is een natuurlijke fase in het leven van de vrouw. De menstruatie wordt minder en blijft uiteindelijk helemaal weg. Dit gaat vaak gepaard met klachten als opvliegers, prikkelbaarheid en slapeloosheid. Rijnmondexpert Jeanette Caljouw, huisarts uit Ridderkerk, vertelt meer over deze levensfase.

De meest voorkomende klachten zijn opvliegers en het uitblijven van de menstruatie. "Dat hoort echt bij de overgang en je ziet dit vrijwel in geen enkele andere levensfase. Andere klachten als prikkelbaarheid, slecht slapen, gewrichtsklachten en vermoeidheid zie je ook in andere fases in het leven", vertelt Jeanette.

Klachten verschillen

De klachten kunnen per vrouw enorm verschillen. "Er zijn vrouwen die er vrij weinig last van hebben en vrouwen die er heel veel last van hebben. Sommige vrouwen hebben in de nacht soms tien, twintig of dertig opvliegers. Je ligt dan de hele nacht je bed uit te zweten. Dit belemmert je dagelijks leven."

Volgens Jeanette is het belangrijk dat vrouwen de overgang accepteren. "Het is een fase die bij het leven hoort. Wanneer je in de overgang komt, ben je aan je laatste eicellen bezig. Je hormonen gaan dalen en daar kan je echt last van hebben."

Overgang in het leven

Volgens Jeanette is het niet alleen een lichamelijke overgang, maar ook een overgang in je leven. "De kinderen gaan de deur uit, misschien heb je werk waarvan je denkt: 'Is dit nou wat ik wil?' Daarom is het belangrijk dat je de tijd neemt om na te denken."

Voor vrouwen die veel last hebben van overgangsverschijnselen kan het handig zijn om meer te bewegen. "Veel bewegen is belangrijk, hierdoor kunnen je opvliegers verminderen." Hiernaast kan het helpen om het alcohol- of koffiegebruik te minderen.

Wanneer vrouwen er echt niet uitkomen, worden er weleens hormonen voorgeschreven. "Hormonen zijn er in pilletjes en pleisters. Dat wat je te kort komt, krijg je een beetje terug."