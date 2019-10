Beroerte? Als je deze klachten herkent, moet je meteen alarm slaan

"In Rotterdam alleen al worden jaarlijks drieduizend mensen getroffen door een beroerte", zegt Dianne van Dam-Nolen, coördinator van het Erasmus MC Stroke Center, in de ochtendshow van Radio Rijnmond. "En dat zijn alleen de in het ziekenhuis geregistreerde gevallen, dus het zijn er eigenlijk nog meer." Om mensen meer te leren over beroertes, organiseert het Erasmus MC op Wereld Beroertedag een informatiemarkt.

Tijdens een beroerte krijgen de hersenen onvoldoende zuurstof. Dit kan tot ernstige gevolgen leiden zoals een blijvende verlamming of een taalstoornis. Bij een beroerte geldt time is brain. "Hoe meer tijd verstrijkt, hoe meer hersencellen er afsterven en hoe groter de schade is", zegt de coördinator. "Daarom is het belangrijk dat je direct alarm slaat als je klachten herkent."

Alarm

Voor het herkennen van een beroerte gebruikt de Hartstichting de term 'mond-spraak-arm-beroerte-alarm'. "Dat wil zeggen die typische scheefhangende mondhoek die plots ontstaat, die verwarde spraak of een slappe arm. Als je last krijgt van één of meer van deze symptomen moet je direct 112 bellen."

Infarct of bloeding

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen herseninfarct en een hersenbloeding? En wanneer spreek je van een beroerte? "Beroerte is een parapluterm", legt Van Dam-Nolen uit. "Men spreekt van een tia als de klachten binnen een dag verdwijnen en van een hersenbloeding of - infarct als de klachten langer aanhouden."

Bij een bloeding en infarct kunnen de symptomen hetzelfde zijn, maar de oorzaak verschilt. "Bij een herseninfarct zit een bloedvat verstopt door een propje waardoor er geen zuurstof naar de hersenen gaat. Bij een hersenbloeding knapt het bloedvat juist open waardoor het bloed de hersenen in stroomt."

