Niemand blij met versmalling Dordtse straat

Versmalling van de Merwedestraat in Dordrecht is geen oplossing voor hardrijders. Verschillende partijen zijn het oneens over deze maatregel en over de gang van zaken. De partij Beter voor Dordt stelt voor om camera's in te zetten om snelheidsduivels te kunnen beboeten. CDA, GroenLinks, Gewoon Dordt en PVV zijn ook ontevreden.