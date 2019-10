Vrije Tuinder moet zelf verhuisprobleem oplossen

Omdat de gemeente op de locatie van De Vrije Tuinder villa's wil bouwen moet de club ruimte maken. Voor verhuizing heeft de gemeente 260 duizend euro over, maar dat is volgens de vereniging niet genoeg. Een andere berekening ondersteunt dat.

In september vroeg de gemeenteraad wethouder Stam om nog eens te kijken of er een oplossing mogelijk is. Die is niet gevonden, omdat het college van Dordrecht het onverantwoord vinden om meer dan vijfduizend euro per tuintje uit te trekken.

Ook het laten zitten van de tuinders is geen optie; Dordrecht heeft zichzelf ten doel gesteld duizend huizen per jaar te bouwen en daar wil de gemeente zich houden. De Vrije Tuinder moet nu zelf een oplossing zien te vinden, die maximaal 260 duizend euro kost.

De gemeenteraad ging vanmiddag akkoord met het voorstel.