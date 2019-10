Dick Advocaat grote favoriet als Feyenoord-trainer in Rijnmond-poll

Dick Advocaat is topkandidaat om Jaap Stam op te volgen

Wie wordt de opvolger van Jaap Stam als trainer van Feyenoord? De meeste stemmers via onze poll gaan voor Dick Advocaat, die eerder werkzaam was als adviseur van Giovanni van Bronckhorst in diens eerste seizoen als hoofdtrainer van Feyenoord.