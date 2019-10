Eerste bouwvoertuigen onderweg voor protest op Malieveld

De eerste bouwmachines rijden dinsdagavond al het Malieveld in Den Haag op voor het grote ondernemersprotest van woensdag.

Actiegroep Grond in Verzet heeft met verschillende bedrijven afgesproken dat ze zo'n duizend voertuigen naar Den Haag brengen. Ze willen laten zien welk materieel stilstaat door de strenge regelgeving over stikstofuitstoot en chemische stoffen die onder de noemer PFAS vallen. Het protest is onder meer georganiseerd door Arnold Tuytel uit Oud-Alblas.

In de loop van dinsdagavond worden allerlei voertuigen verwacht. Rond 22:00 uur staat de aankomst van van zo'n twintig vrachtwagens met diepladers uit Groningen gepland, zegt Sjoerd Vogelzang van Grond in Verzet. Met diepladers worden volgens hem graafmachines en machines die heipalen bewerken gebracht.

Het is de bedoeling dat alle bouwvoertuigen voor de ochtendspits op het Malieveld zijn.