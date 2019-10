Werkloos door het bombardement en andere oorlogsverhalen

'Tot onze spijt waren wij door de algeheele vernietiging van onze kantoren en fabrieken genoodzaakt ons geheele personeel in den loop van deze maand te ontslaan', is te lezen in een getypte brief met het logo van Koolhoven Vliegtuigen. De brief staat in 'Vergeten Verhalen, deel 2', dat dinsdag is verschenen.

Het eerste exemplaar is door maker Johan van der Hoeven overhandigd aan burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam. 'Vergeten Verhalen' is een verzameling Rotterdamse oorlogsherinneringen aan de hand van de collectie van Museum Rotterdam '40-'45 NU.

In het boek staat ook een getuigschrift voor Mejuffrouw C. Geene, verkoopster bij de Bijenkorf: 'Ontslag geschiedde tengevolge van de inkrimping van het bedrijf, in verband met de oorlogsramp, die het gebouw grootendeels vernield heeft'.

Persoonlijk

'Werkloos door het bombardement' is één van de verhalen in het boek. 'Vergeten Verhalen' vertelt over de oorlog aan de hand van persoonlijke verhalen. Het gaat onder meer over het bombardement, de Jodenvervolging, het verzet, de razzia en de hongerwinter. Het zijn soms simpele voorwerpen die een aangrijpend verhaal vertellen.

Het eerste deel, met de naam 'Vergeten Verhalen, 100 Rotterdamse oorlogsherinneringen' is in september 2017 uitgekomen. De honderd verhalen daarin zijn eerder door Johan van der Hoeven van Museum Rotterdam '40-'45 NU verteld in het Radio Rijnmondprogramma Middag aan de Maas. Van der Hoeven is vanaf de eerste dag van het (inmiddels gestopte) programma vaste gast geweest in de serie Vergeten Verhalen.



In deze radioserie vertelde hij aan de hand van de collectie van het museum over het dagelijks leven in Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Dat moet een boek worden”, dacht hij op een gegeven moment toen hij de titels zag van al zijn verhalen. En nu is er deel 2.

Ook dit boek bevat Rotterdamse oorlogsherinneringen die zijn verzameld door Van der Hoeven. Daarnaast heeft een aantal mensen met wie Van der Hoeven de afgelopen jaren heeft samengewerkt een verhaal geschreven. Onder andere Jac. Baart (auteur van onder meer Target Rotterdam en Rotterdam Oorlogshaven), Joop de Jong (Diafragma Films), Louisa Balk (Stadsarchief Rotterdam), Wouter Hagemeijer (militair historicus), Marcel Potters (AD/Rotterdam Dagblad) en Marcia Tap (RTV Rijnmond) hebben een bijdrage geleverd.

Pensioen

Het is voor Johan van der Hoeven een bijzonder boek geworden: "Wat het voor mij persoonlijk zo bijzonder maakt? Dat is dat iedereen waar ik de afgelopen jaren mee heb mogen samenwerken, aan dit boek heeft meegewerkt. Dat ik dit zo vlak voor mijn pensioen mag meemaken is een kroon op het werk!"

Burgemeester Aboutaleb heeft het voorwoord voor het boek geschreven. Hij onderstreept het belang van de verhalen. "Historisch bewustzijn ontstaat niet alleen door feiten en cijfers, maar juist door verhalen. Verhalen die ons doen beseffen dat vrede een groot goed is dat we moeten koesteren."