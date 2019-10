Minister Grapperhaus: NOS-journalist was bijvangst in andere zaak

Minister Grapperhaus van Justitie wil niet oordelen over de gijzeling van NOS-journalist Robert Bas. Die zat vorige week een dag en nacht in de cel, omdat hij bij de rechter niets wilde zeggen over zijn gesprekken met bronnen in een strafzaak.

Volgens Grapperhaus is het niet aan een minister om op een beoordeling van een rechter in te gaan. Ook niet omdat de zaak nog loopt. Grapperhaus noemt Robert Bas 'een bijvangst'. Hij kwam in beeld tijdens het onderzoek naar een betrokkene in de strafzaak.

De minister schrijft dit dinsdag in antwoord op vragen van de Vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid. Hij legt in de brief nog eens uit wat het verschoningsrecht volgens de wet precies betekent.



Het verschoningsrecht betekent dat journalisten hun bron mogen beschermen en informatie daarover niet hoeven te delen. De wet is bedoeld om journalisten in staat te stellen nieuws in alle vrijheid te vergaren, ook als informatie de overheid minder goed uitkomt.

De bescherming van de journalist is niet helemaal onbeperkt. Als er zwaarwegende maatschappelijke belangen zijn, kan hij of zij toch gedwongen worden informatie over een bron prijs te geven. Bijvoorbeeld als de nationale veiligheid in gevaar is.

De minister benadrukt dat de telefoon van Robert Bas niet is afgetapt. Wel is de telefoon van een contact van Robert Bas afgeluisterd, en daarmee een gesprek van die bron met de journalist.