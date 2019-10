Grondverzetter: 'Projecten liggen stil door een handjevol PFAS'

Foto: dit is de hoeveelheid pfas in de berg zand

Een handje met PFAS-verontreinigde grond in een kolossale berg zorgt voor een kostenpost van zo'n vijftienduizend euro. Dat is de dagelijkse praktijk waar veel bouwbedrijven ook in onze regio mee te maken hebben.

Grond mag niet meer verplaatst worden, als er meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo in zit. Daardoor liggen nu veel bouwprojecten stil. "Het is zo verschrikkelijk weinig, die norm moet gewoon omhoog, dat kan niet anders", zegt Leo de Heus met een grondverzetbedrijf in Oud-Alblas. Woensdag protesteren grondverzetters en baggeraars tegen de PFAS-norm.

PFAS is een verzamelnaam voor duizenden schadelijke chemicaliën. Die worden door de industrie uitgestoten en komen in de bodem terecht.