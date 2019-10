Een tropisch rif, gewoon in het Grevelingenmeer

Hij moest er in twee jaar tijd meer dan honderd keer voor duiken. Filmmaker Ronald Faber legde de onderwaterwereld van het Grevelingenmeer en de Oosterschelde vast voor zijn nieuwe film ‘De Levende Delta’. De film gaat donderdag in première op het Wildlife Film Festival in Rotterdam.

Faber durft het onderwaterleven in de Grevelingen bij Goeree-Overflakkee te vergelijken met een tropisch rif. “Er zit echt ontzettend veel leven. Krabben, kreeften, kwallen, naaktslakken, inktvissen”, legt de onderwaterfilmer uit.

Hij duikt al langer in het gebied en moest steeds uitleggen waarom. Het vooroordeel is toch dat het er donker, koud en troebel is. “Daarom ook deze film. Ik wil laten zien wat er leeft en dat het een gebied is waar we zuinig op moeten zijn.”

Dode zone

Wel ziet hij de laatste jaren de waterkwaliteit achteruit gaan. De ‘dode zone’ waar door zuurstofgebrek niks leeft kruipt omhoog. Daarom is hij ook voorstander van het terugbrengen van het getij. “Onder de tien meter is alleen nog een lege vlakte over, dus de doorsteek in de Brouwersdam waar veel over gesproken wordt kan de kwaliteit van leven onder water alleen verbeteren.”

De filmpremière ziet Faber als een spannend moment. “Nu gaan mensen er wat van vinden. Zelf ben ik heel kritisch op mijn eigen werk, maar je moet een keer een punt zetten, loslaten en hopen dat anderen het ook mooi vinden.”

Het Wildlife Film Festival Rotterdam is van 30 oktober tot 3 november in Cinerama aan de Westblaak.