Rijnmond Onderneemt: Blinde Willemijn schrijft inspirerende teksten

Een eigen zaak, je moet het maar durven. De Nederlandse economie floreert als nooit tevoren en het lijkt dan ook het ideale klimaat om een eigen onderneming te starten. Maar is dat ook zo? Rijnmond gaat in alle lagen van de bevolking op zoek naar de durfallen die de sprong naar zelfstandig ondernemen hebben gewaagd.

En dan kom je vaak heel mooie verhalen tegen, zoals dat van Willemijn Kloosterman. Zij is al vanaf kleins af aan blind maar heeft dat niet in de weg laten staan bij haar ondernemerschap.

"Ik vond schrijven altijd al leuk", begint Willemijn vanuit haar huis, wat tegelijk fungeert als kantoor. "Ik vond het altijd leuk om opstellen te schrijven. Nu schrijf ik teksten en artikelen over en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook handleidingen of andersoortige teksten."

Tipan

Enkele jaren geleden kreeg Willemijn vanuit de Bart de Graaff Foundation startkapitaal om werk te maken van haar onderneming en deze noemde zij 'Tipan Tekst'. Die naam is niet zomaar uitgekozen: "Tipan is de naam van mijn man. Hij is ooit vanuit Sri Lanka hierheen gekomen en moest al zijn diploma's opnieuw halen. Daarnaast ziet hij nog voor een procent maar werkt hij toch bij KPN. Hij is voor mij een bron van inspiratie en laat zien dat je alles kan bereiken als je het maar wilt."

Datzelfde effect wil Willemijn nu bereiken met haar teksten. "Ik wil mensen inspireren en op die manier verder helpen", legt ze uit van achter haar laptop. "Hier schrijf ik al mijn teksten op en dankzij mijn laptop met spraakfunctie en een toetsenbord met braille-functie, gaat mij dit prima af."

En net zoals met ieder ander bedrijf, is Willemijn momenteel druk bezig met het verder professionaliseren van haar eigen zaak. "Ik ben nu bezig met een nieuwe huisstijl en een nieuwe website, maar ik wil ook meer opdrachtgevers binnenhalen en ook mijn netwerk vergroten zodat ik met Tipan Tekst ook weer verder kan groeien."