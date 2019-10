Tientallen tips over zwaar criminele Schotten die mogelijk in Rotterdam verbleven

De Schotten zouden geregeld in ons land verblijven, onder meer in Rotterdam. Er wordt niets vermeld over de inhoud van de tips. Er zijn ook nog geen arrestaties verricht.

Een van de vijf Schotten was volgens justitie in 2016 vermoedelijk betrokken bij de moord op Martin Kok. De misdaadblogger werd doodgeschoten bij een seksclub in Laren. De 30-jarige Christopher Hughes zou zijn ingezet om Kok in de val te lokken. Ook topcrimineel Ridouan Taghi wordt aan deze moord gelinkt.