FC Dordrecht bekert verder door hattrick Achahbar

FC Dordrecht heeft zich dinsdagavond knap geplaatst voor de tweede ronde van het bekertoernooi. Aan de Krommedijk in Dordrecht wonnen de Schapenkoppen met 3-1 van MVV. Anass Achahbar was de gevierde man.

Op de Krommedijk was het FC Dordrecht dat in de beginfase de boventoon voerde. Na 21 minuten resulteerde dat ook in een voorsprong. Anass Achahbar schoot van afstand feilloos raak. Toch wisten de Schapenkoppen de voorsprong niet mee te nemen naar de kleedkamer. Na drie goede reddingen van doelman Petar Stoskovic was het uiteindelijk Thijmen Goppel die MVV op gelijke hoogte bracht. Daarna waren de beste kansen voor de bezoekers uit Maastricht.

Achahbar

In de beginfase van de tweede helft probeerden zowel FC Dordrecht als MVV aan te vallen, maar tot veel kansen leidde dat niet. In de slotfase was Anass Achahbar de grote man voor FC Dordrecht. In de 77e minuut frommelde de aanvaller een voorzet van Jari Schuurman achter MVV-keeper Nigel Bertrams. Zes minuten voor tijd complementeerde Achahbar zijn hattrick en stelde hij de volgende ronde in het bekertoernooi veilig voor de ploeg van Claudio Braga.

Voor FC Dordrecht is het voor het eerst sinds het seizoen 2015/2016 dat het zich plaatst voor de tweede ronde van de KNVB Beker.

Scoreverloop FC Dordrecht - MVV

21' Anass Achahbar 1-0

33' Thijmen Goppel 1-1

77' Anass Achahbar 2-1

84' Anass Achahbar 3-1